Ford Mustang не получит 7,3-литровый атмосферный V8

В прошлом году Ford представил могучий бензиновый нижневальный мотор под названием Godzilla, который разработан для пикапов F-Series Super Duty. Недавно он появился в каталоге фирменных запчастей Ford и стал доступен для покупки всего за 8150 долларов. Двигатель архаичной конструкции с нижним расположением распредвала отличается компактными размерами — у него чугунный блок цилиндров, алюминиевые головки, по два клапана на цилиндр, стальной кованый коленвал, распределённый впрыск топлива и изменяемые фазы газораспределения.