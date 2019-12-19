Ford Mustang Shelby GT500 продают по цене Aston Martin Vantage

Как выяснило издание Autoblog.com, спорктар за 170 тысяч долларов, вопреки ценнику, не отличается широким набором оснащения. Дилер DCH Ford указал в списке мультимедийную систему Sync 3 и 20-дюймовые диски, которые входят уже в стандартную комплектацию. Этот Mustang Shelby GT500, в отличие от варианта за 150 тысяч, не получил ни гоночных полос (10 тысяч долларов), ни карбонового обвеса (18,5 тысячи долларов).

Несмотря на это, автомобиль действительно продают за 170 тысяч долларов – за эту цену, например, можно приобрести Aston Martin Vantage или Porsche 911 GT3. Причину, по которой дилер увеличит начальную цену более чем в два раза, журналистам установить так и не удалось.