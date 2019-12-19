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13:10

Ford Mustang Shelby GT500 продают по цене Aston Martin Vantage

Один из дилеров выставил на продажу спорткар за 170 тысяч долларов при начальной цене в 74 тысячи

Ford Mustang Shelby GT500
Лиза Будрина
Американские дилеры соревнуются в том, чтобы дооснастить Ford Mustang Shelby GT500 как можно большим количеством опций и дополнительных пакетов. На днях в Лос-Анджелесе продавали автомобиль, стоимость которого возросла с 74 тысяч до 150 тысяч только за счет дооборудования. Но вскоре был поставлен новый рекорд: 169 999 за Mustang Shelby GT500.

Как выяснило издание Autoblog.com, спорктар за 170 тысяч долларов, вопреки ценнику, не отличается широким набором оснащения. Дилер DCH Ford указал в списке мультимедийную систему Sync 3 и 20-дюймовые диски, которые входят уже в стандартную комплектацию. Этот Mustang Shelby GT500, в отличие от варианта за 150 тысяч, не получил ни гоночных полос (10 тысяч долларов), ни карбонового обвеса (18,5 тысячи долларов).

Несмотря на это, автомобиль действительно продают за 170 тысяч долларов – за эту цену, например, можно приобрести Aston Martin Vantage или Porsche 911 GT3. Причину, по которой дилер увеличит начальную цену более чем в два раза, журналистам установить так и не удалось.

Днем ранее два Mustang Shelby GT500, с которых даже не успели снять заводские наклейки, попали в аварию на трассе в Детройте. Пикап, тянувший трейлер с новенькими спорткарами, не справился с управлением и платформа завалилась на бок. В ДТП обошлось без пострадавших, однако оба «Мустанга» получили повреждения.

Источник: Autoblog