В США перевернулся прицеп с двумя новыми Mustang Shelby GT500

Из-за инцидента полиция ограничила движение по трассе для проведения операции по спасению спорткаров. Для этого на место происшествия были вызваны эвакуаторы.

Mustang Shelby GT500 – самая мощная серийная модель Ford. Она комплектуется компрессорным мотором V8 объемом 5,2 литра мощностью более 700 лошадиных сил. Пару агрегату составляет «робот», причем Mustang получил такую трансмиссию впервые. С нуля до 97 километров в час Mustang Shelby GT500 разгоняется за три секунды, а четверть мили (402 метра) проезжает менее, чем за 11 секунд.