В США перевернулся прицеп с двумя новыми Mustang Shelby GT500

Наклейки на кузовах Mustang Shelby GT500 указывают на то, что они совершенно новые и, по всей видимости, их везли клиентам. Каждый автомобиль стоит минимум 74 тысячи долларов (4,6 миллиона рублей), причем у спорткара салатового цвета Grabber Lime можно заметить карбоновое антикрыло – за эту опцию заказчик заплатит еще 18,5 тысячи долларов (более миллиона рублей).
Из-за инцидента полиция ограничила движение по трассе для проведения операции по спасению спорткаров. Для этого на место происшествия были вызваны эвакуаторы.
Mustang Shelby GT500 – самая мощная серийная модель Ford. Она комплектуется компрессорным мотором V8 объемом 5,2 литра мощностью более 700 лошадиных сил. Пару агрегату составляет «робот», причем Mustang получил такую трансмиссию впервые. С нуля до 97 километров в час Mustang Shelby GT500 разгоняется за три секунды, а четверть мили (402 метра) проезжает менее, чем за 11 секунд.