18:18

Видео: под капот Ford Mustang пробрался гигантский питон

Американец обнаружил в своей машине трёхметровую змею

© nypost.com
Сергей Ильин
Гигантский тигровый питон пробрался под капот припаркованного Ford Mustang. Инцидент произошёл в штате Флорида (США). Владельцу автомобиля пришлось вызвать специальную службу по отлову диких животных — видео извлечения трёхметровой змеи из моторного отсека стало хитом американских социальных сетей.

Владелец голубого Ford Mustang обнаружил змею, когда завёл автомобиль и услышал нехарактерные звуки из моторного отсека. Оказалось, что под капотом свернулся в клубок тигровый питон — очень крупная неядовитая змея, которая непреднамеренно заселилась в штате Флорида в результате деятельности человека.

FWC через facebook.com

Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы (FWC) считает тигрового питона инвазивным видом и требует сообщать об обнаружении этих змей. Во Флориде тигрового питона относят к опасным вредителям, так что FWC призывает людей по возможности убивать таких змей. Длина тигрового питона в дикой природе достигает 3-5 метров, так что жертвами рептилии могут быть птицы, млекопитающие и даже аллигаторы.

Видео: lifestyle_miami через instagram.com

В социальных сетях шутят, что после извлечения змеи Mustang перестал быть Super Snake. Впрочем, распространение тигровых питонов — серьёзная проблема для Флориды, ведь ежегодно власти вылавливают несколько тысяч гигантских змей.

Источник: CNN