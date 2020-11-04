Видео: под капот Ford Mustang пробрался гигантский питон

Владелец голубого Ford Mustang обнаружил змею, когда завёл автомобиль и услышал нехарактерные звуки из моторного отсека. Оказалось, что под капотом свернулся в клубок тигровый питон — очень крупная неядовитая змея, которая непреднамеренно заселилась в штате Флорида в результате деятельности человека.
FWC через facebook.com
Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы (FWC) считает тигрового питона инвазивным видом и требует сообщать об обнаружении этих змей. Во Флориде тигрового питона относят к опасным вредителям, так что FWC призывает людей по возможности убивать таких змей. Длина тигрового питона в дикой природе достигает 3-5 метров, так что жертвами рептилии могут быть птицы, млекопитающие и даже аллигаторы.
В социальных сетях шутят, что после извлечения змеи Mustang перестал быть Super Snake. Впрочем, распространение тигровых питонов — серьёзная проблема для Флориды, ведь ежегодно власти вылавливают несколько тысяч гигантских змей.