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Опубликовано 10 июня 2026, 14:49
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Ford начал тесты крошечного электрического пикапа за 2,1 млн рублей

Электрический пикап Ford за 2,1 млн рублей оказался компактнее Maverick. Замаскированный прототип недавно заметили на Западном побережье — это позволило впервые рассмотреть электромобиль, которым Ford рассчитывает взорвать рынок бюджетных пикапов. Несмотря на старания камуфляжа скрыть очертания, уже понятно: это не электрический Maverick, и, судя по всему, новинка может оказаться даже компактнее. Об этом сообщает Carscoops.
Ford начал тесты крошечного электрического пикапа за 2,1 млн рублей
© Autopian
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Под камуфляжем скрывается традиционный вертикальный профиль пикапа, но некоторые детали уже различимы. Прежде всего в глаза бросается сильно наклонённая передняя часть — она выдаёт более аэродинамичный дизайн, чем можно предположить. Ранние эскизы намекали на обтекаемый нос и покатое заднее стекло; прототип, похоже, подтверждает эти догадки.

В реальных условиях пикап удивляет своей компактностью. На видео от The Autopian видно, как Ford едет рядом с полноразмерным электрическим грузовиком и выглядит совсем крошечным на его фоне. Ещё показательный момент: следующий за ним Mazda B-Series казался почти таким же по размеру. А поскольку эта Mazda была по сути перелицованным оригинальным Ford Ranger, это серьёзный намёк на то, что новый электромобиль окажется миниатюрным даже по современным американским меркам.

Низкий клиренс и приземистый профиль прототипа выдают его истинные приоритеты. Вместе с аэродинамическими колпаками колёс и, почти наверняка, шинами с пониженным сопротивлением качению это ясно даёт понять: Ford нацелен на максимальную эффективность, а не на покорение бездорожья. Так что не ждите, что этот пикап прямо с завода начнёт штурмовать валуны.

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Источник:Carscoops
Автор:Арина Лысенко
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