Опубликовано 09 июня 2026, 15:591 мин.
«Руссо-Балтъ» выпустит фургон со сроком службы 100 лет
Кузова фургонов «Руссо-Балтъ» будут служить 100 лет. Марка «Руссо-Балтъ» сообщает, что впервые в истории автомобилестроения кузов коммерческого фургона будет полностью изготовлен из нержавеющей стали. По такой технологии планируется делать первый автомобиль бренда, модель Ф20.
© Руссо-Балтъ
«„Руссо-Балтъ“ — машина на 100 лѣтъ», — отмечает пресс-служба российского стартапа, который планирует возродить авторитетную дореволюционную марку.
Электрический фургон «Руссо-Балтъ» Ф20 планируется выпускать по заказам конкретных покупателей. Ранее была объявлена стартовая цена — 6,5 млн рублей.
Сертификационные процедуры модели продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B.
Оригинальные автомобили под брендом «Руссо-Балтъ» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.
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Источник:Руссо-Балтъ
Автор:Алексей Кованов
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