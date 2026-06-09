«Руссо-Балтъ» выпустит фургон со сроком службы 100 лет

Кузова фургонов «Руссо-Балтъ» будут служить 100 лет. Марка «Руссо-Балтъ» сообщает, что впервые в истории автомобилестроения кузов коммерческого фургона будет полностью изготовлен из нержавеющей стали. По такой технологии планируется делать первый автомобиль бренда, модель Ф20.