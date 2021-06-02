2 июня, 12:42

Дизайн спецсерии Ford Puma ST выберут с помощью голосования

Поучаствовать в выборе оформления кроссовера может любой желающий
Европейское подразделение Ford предложило поклонникам марки самостоятельно выбрать название, а также некоторые элементы дизайна будущего Puma ST Special Edition: например, цвет кузова, декоративные элементы и прострочку сидений. Голосование пройдёт в социальных сетях и завершится 10 июня 2021 года, а уже через восемь дней после этого компания раскроет подробности о Puma ST Special Edition, которая выйдет ограниченным тиражом.
© Ford
Анастасия Мельник

Ford Puma ST дебютировал на европейском рынке в сентябре прошлого года, став одним из самых компактных спортивных кроссоверов в классе. «Заряженная» новинка получила 200-сильную «турботройку», развитый аэродинамический обвес, а также перенастроенное шасси и эксклюзивный салатовый цвет кузова.

Теперь же автопроизводитель готовит специальную серию кроссовера Puma ST Special Edition. Компания предложила всем европейским поклонникам марки поучаствовать в выборе дизайна и названия будущей модели. В ходе голосования, которое пройдёт в Instagram и Twitter, участники смогут выбрать цвет кузова, декоративные элементы, а также тормозные суппорты и дизайн прострочки в салоне спецверсии.

Опрос продлится до 10 июня нынешнего года. А уже 18 июня компания раскроет название и окончательную комплектацию Puma ST Special Edition, который выпустят ограниченным тиражом. Производить специальную версию «заряженного» кроссовера будут на заводе марки в Румынии.

Накануне в распоряжении Motor1.com оказались шпионские снимки прототипа купеобразного кроссовера Ford, который займет место Mondeo. В настоящее время новинка проходит дорожные испытания в Германии.

Источник: Ford