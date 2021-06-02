Дизайн спецсерии Ford Puma ST выберут с помощью голосования

Теперь же автопроизводитель готовит специальную серию кроссовера Puma ST Special Edition. Компания предложила всем европейским поклонникам марки поучаствовать в выборе дизайна и названия будущей модели. В ходе голосования, которое пройдёт в Instagram и Twitter, участники смогут выбрать цвет кузова, декоративные элементы, а также тормозные суппорты и дизайн прострочки в салоне спецверсии.

Опрос продлится до 10 июня нынешнего года. А уже 18 июня компания раскроет название и окончательную комплектацию Puma ST Special Edition, который выпустят ограниченным тиражом. Производить специальную версию «заряженного» кроссовера будут на заводе марки в Румынии.