6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST

Кроссовер Ford Puma ST внешне отличается от стандартной «Пумы» другими бамперами, парой патрубков выпускной системы вместо одного, чёрным спойлером на крыше, 19-дюймовыми дисками с покрышками Michelin Pilot Sport 4S, а также особым салатовым цветом кузова (Furious Green Metallic). В числе технических изменений – более жёсткая подвеска, самоблокирующийся дифференциал, увеличенные на 17 процентов тормозные диски (325-миллиметровые спереди и 271-миллиметровые сзади), и перенастроенное рулевое управление.

У Puma ST есть четыре режима работы ездовой электроники: Normal, Eco, Sport и Track. Последний предусматривает отключение антипробуксовочной системы и ограничение действия ESP.