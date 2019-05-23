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14:14

Ford отзовет 15 тысяч «Эксплореров» из-за трещин в подвеске

Под сервисную акцию попали машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года

Компания Ford объявила об отзыве в России 14 576 внедорожников Explorer. В модели выявлена проблема с прочностью подвески. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. Из-за частных толчков при движении по неровным дорогам на рычагах задней подвески внедорожников могут появиться трещины. В результате это негативно скажется на управляемости и может стать причиной аварии.

Владельцы попадающих под отзыв автомобилей (список VIN-номеров) могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр марки, чтобы заменить рычаги регулировки схождения задних колес. Все работы будут осуществляться бесплатно.

Ранее появилась информация, что дилерская сеть Ford, после фактического ухода марки из России, сохранится на 99 процентов. Партнеры СП Ford Sollers займутся обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей Ford, а также продажей коммерческих фургонов Transit.

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