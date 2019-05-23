Ford отзовет 15 тысяч «Эксплореров» из-за трещин в подвеске

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. Из-за частных толчков при движении по неровным дорогам на рычагах задней подвески внедорожников могут появиться трещины. В результате это негативно скажется на управляемости и может стать причиной аварии.

Владельцы попадающих под отзыв автомобилей (список VIN-номеров) могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр марки, чтобы заменить рычаги регулировки схождения задних колес. Все работы будут осуществляться бесплатно.