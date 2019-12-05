Ford торопят с продажей завода в России

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которые приводит ТАСС, привлекательность площадки Ford для потенциальных инвестиций может снизиться, а потому компании нужно принять правильное решение, что «лучше меньше, но лучше – сейчас».
Площадка во Всеволожске – не единственное пустующее предприятие американской марки в России. С прекращением производства и продаж легковых автомобилей Ford в стране была остановлена сборка машин на заводе в Набережных Челнах. Ранее он был выставлен на аукцион.
Во Всеволожске до июня 2019 года собирали Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия завода достигала тысячи человек. С конвейера завода в Набережных Челнах, в свою очередь, сходили EcoSport и Fiesta. Также был закрыт моторный завод в Елабуге. Единственной моделью, которая по-прежнему производится в России, является коммерческий Transit.
Несмотря на фактический уход Ford с рынка легковых автомобилей, 99 процентов дилеров марки по-прежнему работают. Половина из них занимается продажей фургонов Transit и обслуживанием парка легковушек, остальные — только послегарантийным обслуживанием и ремонтом.