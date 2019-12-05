Ford торопят с продажей завода в России

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которые приводит ТАСС, привлекательность площадки Ford для потенциальных инвестиций может снизиться, а потому компании нужно принять правильное решение, что «лучше меньше, но лучше – сейчас».

Площадка во Всеволожске – не единственное пустующее предприятие американской марки в России. С прекращением производства и продаж легковых автомобилей Ford в стране была остановлена сборка машин на заводе в Набережных Челнах. Ранее он был выставлен на аукцион.