Ford показал дизайн «автомобиля будущего». Возможно, таким будет новый Mustang

Необычная скульптура выполнена в соответствии с канонами нового фирменного стиля бренда под названием Progressive Energy In Strength («Прогрессивная энергия в большом количестве»). По задумке авторов, благодаря динамичным и ровным линиям кузова, арт-объект переосмысливает дизайнерский язык и символизирует уверенное движение вперед и прогрессивную энергию компании. Удлиненный капот скульптуры плавно переходит в гладкий салон, каплевидная форма которого образует крышу, перетекающую в заднюю часть кузова.
carscoops.com
Дизайн скульптуры выполнен в стиле Mustang. Возможно, таким образом представители Ford намекнули на появление спорткара нового поколения — его должны представить в 2022 году. Главной особенностью «автомобиля будущего» является восьмиугольная радиаторная решетка с графическим дизайном, трехмерные элементы которой образуют логотип Ford.
carscoops.com
Кроме того, «плавники» на задних крыльях отсылает к моделям 1950-х годов. По словам представителей компании, данная интерпретация сочетает новаторский дизайн и эстетику автомобилей прошлого века.
В начале сентября компания Mercedes-Benz представила концептуальный дизайн-проект Project Geländewagen, демонструющий новое представление о роскоши, которое выражается «в стремлении к красоте и экстравагантности». Данную коллаборацию немецкий концерн создал совместно с американским модельером Вирджилом Абло.