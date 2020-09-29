Ford показал дизайн «автомобиля будущего». Возможно, таким будет новый Mustang

Необычная скульптура выполнена в соответствии с канонами нового фирменного стиля бренда под названием Progressive Energy In Strength («Прогрессивная энергия в большом количестве»). По задумке авторов, благодаря динамичным и ровным линиям кузова, арт-объект переосмысливает дизайнерский язык и символизирует уверенное движение вперед и прогрессивную энергию компании. Удлиненный капот скульптуры плавно переходит в гладкий салон, каплевидная форма которого образует крышу, перетекающую в заднюю часть кузова.