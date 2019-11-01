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13:04

Ford рассказал о концептах Mustang и F-150 для тюнинг-шоу SEMA

На машинах применены компоненты для вторичного рынка

California Pony Cars Ford Mustang GT Fastback
Компания Ford раскрыла информацию о ещё пяти концептах для американского тюнинг-шоу SEMA. Речь идёт о шоу-карах на основе самых популярных моделей в линейке бренда — спорткаре Mustang и пикапе F-150.

«Дорожная» часть экспозиции будет представлена Ford Mustang GT Fastback от California Pony Cars. Купе оснащено Coyote V8 5.0, дополненным приводным нагнетателем Ford Performance с запатентованным напылением ротора, новым выхлопом с насадками Borla, заниженной подвеской, 21-дюймовыми колесами Triumph Performance и тормозами Baer EradiSpeed.

Аэродинамический обвес включает в себя капот с воздухозаборником, боковые юбки с винглетами, диффузор, передний спойлер и алюминиевый сплиттер. В салоне «Мустанга» установлены кресла Recaro с кожаной обивкой, аудиосистема Kicker Audio с сабвуфером и сенсорный дисплей LinksWell GEN II диагональю 11,8 дюйма. Центральная консоль изготовлена из углепластика.

Goodguys Rod & Custom Association Ford Mustang Convertible

Второй Mustang — Goodguys Rod & Custom Association Ford Mustang Convertible — в компании описывают как современный маслкар. Он оснащен 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, 10-диапазонным автоматом, укороченными пружинами Ford Performance, тормозами Brembo и 20-дюймовыми колесами.

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Ford Accessories Ford F-150 Lariat Sport Crew Cab

Внедорожники Ford обращаются к теме путешествий. Ford Accessories Ford F-150 Lariat Sport Crew Cab с пакетом Black Appearance увеличили дорожный просвет, оснастили выхлопом Borla и 22-дюймовыми колесами Ford Performance, обутыми в покрышки Mickey Thompson Baja ATZ P3. J Robert Marketing and Attitude Performance Ford F-150 XLT SuperCrew FX4 получил койловеры Fox 2.5 с выносным резервуаром и лифт подвески на 15 сантиметров; DRAGG Ford F-150 Lariat Sport SuperCrew 4x4 — комплект оборудования для помощи на бездорожье от Warn Industries, новый выхлоп и подвеску.

Помимо шоу-каров на базе Mustang и F-150, на SEMA покажут пять концептов на базе тяжелого пикапа F-Series Super Duty. Их посвятили экстремальным путешествиям, оверлендингу и широким возможностям персонализации, которые доступы покупателям благодаря большому количеству аксессуаров.