Ford рассказал о концептах Mustang и F-150 для тюнинг-шоу SEMA

«Дорожная» часть экспозиции будет представлена Ford Mustang GT Fastback от California Pony Cars. Купе оснащено Coyote V8 5.0, дополненным приводным нагнетателем Ford Performance с запатентованным напылением ротора, новым выхлопом с насадками Borla, заниженной подвеской, 21-дюймовыми колесами Triumph Performance и тормозами Baer EradiSpeed.
Аэродинамический обвес включает в себя капот с воздухозаборником, боковые юбки с винглетами, диффузор, передний спойлер и алюминиевый сплиттер. В салоне «Мустанга» установлены кресла Recaro с кожаной обивкой, аудиосистема Kicker Audio с сабвуфером и сенсорный дисплей LinksWell GEN II диагональю 11,8 дюйма. Центральная консоль изготовлена из углепластика.
Второй Mustang — Goodguys Rod & Custom Association Ford Mustang Convertible — в компании описывают как современный маслкар. Он оснащен 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, 10-диапазонным автоматом, укороченными пружинами Ford Performance, тормозами Brembo и 20-дюймовыми колесами.
Внедорожники Ford обращаются к теме путешествий. Ford Accessories Ford F-150 Lariat Sport Crew Cab с пакетом Black Appearance увеличили дорожный просвет, оснастили выхлопом Borla и 22-дюймовыми колесами Ford Performance, обутыми в покрышки Mickey Thompson Baja ATZ P3. J Robert Marketing and Attitude Performance Ford F-150 XLT SuperCrew FX4 получил койловеры Fox 2.5 с выносным резервуаром и лифт подвески на 15 сантиметров; DRAGG Ford F-150 Lariat Sport SuperCrew 4x4 — комплект оборудования для помощи на бездорожье от Warn Industries, новый выхлоп и подвеску.
Помимо шоу-каров на базе Mustang и F-150, на SEMA покажут пять концептов на базе тяжелого пикапа F-Series Super Duty. Их посвятили экстремальным путешествиям, оверлендингу и широким возможностям персонализации, которые доступы покупателям благодаря большому количеству аксессуаров.