Ford рассказал о концептах Mustang и F-150 для тюнинг-шоу SEMA

«Дорожная» часть экспозиции будет представлена Ford Mustang GT Fastback от California Pony Cars. Купе оснащено Coyote V8 5.0, дополненным приводным нагнетателем Ford Performance с запатентованным напылением ротора, новым выхлопом с насадками Borla, заниженной подвеской, 21-дюймовыми колесами Triumph Performance и тормозами Baer EradiSpeed.

Аэродинамический обвес включает в себя капот с воздухозаборником, боковые юбки с винглетами, диффузор, передний спойлер и алюминиевый сплиттер. В салоне «Мустанга» установлены кресла Recaro с кожаной обивкой, аудиосистема Kicker Audio с сабвуфером и сенсорный дисплей LinksWell GEN II диагональю 11,8 дюйма. Центральная консоль изготовлена из углепластика.