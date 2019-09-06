Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang

Продажи электрического кроссовера Ford, вдохновленного культовым «Мустангом», начнутся осенью 2020 года. Заявленный запас хода — 300 миль или 483 километра по американскому измерительному циклу EPA. Динамика разгона новинки не приводится, но, по словам производителя, «если вы хотите передать истинную сущность Mustang, вам нужно быть очень быстрым». Кроме того, Ford подсчитал эксплуатационные расходы за пять лет и уверен, что они будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.