Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang

Продажи электрического кроссовера Ford, вдохновленного культовым «Мустангом», начнутся осенью 2020 года. Заявленный запас хода — 300 миль или 483 километра по американскому измерительному циклу EPA. Динамика разгона новинки не приводится, но, по словам производителя, «если вы хотите передать истинную сущность Mustang, вам нужно быть очень быстрым». Кроме того, Ford подсчитал эксплуатационные расходы за пять лет и уверен, что они будут на 38 процентов меньше, чем для модели Escape, в России известной как Kuga.
Частью рекламной кампании в поддержку нового электрокара станет выпуск серии роликов, посвященных разрушению мифов о батарейных машинах. Согласно исследованию, проведенному Ford, более 90 процентов опрошенных не считают быстрый разгон большим преимуществом, а 80 процентов никогда не взяли бы электромобиль для поездки в сложных погодных условиях. Наконец, 65 процентов респондентов не рискнули бы поехать на электрокаре по бездорожью.
В сентябре 2018 года Ford показал первое изображение электрического кроссовера в стиле «Мустанга». Судя по нему, автомобиль будет представлять собой купеообразный кроссовер с фонарями от фастбека. По предварительной информации, новинка может получить название Mustang Mach-E.