У фургонов и минивэнов серии V363 появилась альтернативная версия

Представлен новый Ford Transit с дизайном в духе пикапа Ranger. Совместное предприятие JMC-Ford показало семейство новых «Транзитов» для китайского рынка. Отличительные особенности — практически вертиальный нос, оригинальные фары с С-образными дневными ходовыми огнями, светодиодные фонари, а также салон с двухэкранным кокпитом. Информации о технике нет: ожидаемы дизельные и электрические модификации вместимостью до 11 человек.