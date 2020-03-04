Ford показал первое изображение электрического Transit

Появление электрического Transit – это один из этапов трехлетней программы электрификации модельной линейки, которая обойдется автопроизводителю в 11,5 миллиарда долларов. Помимо фургона она включает представленный ранее кроссовер Mustang Mach-E и электрический пикап F-150.
Подробностей о силовой установке для нового Transit пока нет. Зато известно, что электрическую модификацию предложат в нескольких версиях, в том числе длиннобазной и с высокой крышей.
Особую ставку в компании делают на корпоративных клиентов, которым обещают полезные опции. Например, сбор данных о вождении Ford Telematics, онлайн-отслеживание маршрута и удаленную диагностику транспортного средства. Электрические фургоны оснастят системами предупреждения о столкновении, распознавания пешеходов, экстренного торможения и контроля рядности движения. Заряжать электромобили можно будет на станциях сети Ford.
Пока же фургон с ДВС пользуется хорошим спросом на рынке США. По данным Carsalesbase, в 2019 году Transit разошелся в количестве 153 868 штук.
В России Transit является единственной моделью Ford, его сборка налажена на заводе Sollers в Елабуге. Что касается легковых автомобилей, то в прошлом году американский автопроизводитель прекратил их производство и свернул продажи.