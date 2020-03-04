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4 марта, 14:01

Ford показал первое изображение электрического Transit

Премьера «зеленой» коммерческой модели ожидается в конце 2021 года

Электрический Ford Transit 2022 © Ford
Лиза Будрина
Компания Ford поделилась тизером нового Transit, который получит полностью электрическую силовую установку и появится на рынке США и Канады в 2022 году. С большой долей вероятности, новинку покажут в конце 2021 года.

Появление электрического Transit – это один из этапов трехлетней программы электрификации модельной линейки, которая обойдется автопроизводителю в 11,5 миллиарда долларов. Помимо фургона она включает представленный ранее кроссовер Mustang Mach-E и электрический пикап F-150.

Подробностей о силовой установке для нового Transit пока нет. Зато известно, что электрическую модификацию предложат в нескольких версиях, в том числе длиннобазной и с высокой крышей.

Пассажирский Ford Transit 2020 года

Особую ставку в компании делают на корпоративных клиентов, которым обещают полезные опции. Например, сбор данных о вождении Ford Telematics, онлайн-отслеживание маршрута и удаленную диагностику транспортного средства. Электрические фургоны оснастят системами предупреждения о столкновении, распознавания пешеходов, экстренного торможения и контроля рядности движения. Заряжать электромобили можно будет на станциях сети Ford.

Пока же фургон с ДВС пользуется хорошим спросом на рынке США. По данным Carsalesbase, в 2019 году Transit разошелся в количестве 153 868 штук.

В России Transit является единственной моделью Ford, его сборка налажена на заводе Sollers в Елабуге. Что касается легковых автомобилей, то в прошлом году американский автопроизводитель прекратил их производство и свернул продажи.

Источник: Ford