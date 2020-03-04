Ford показал первое изображение электрического Transit

Появление электрического Transit – это один из этапов трехлетней программы электрификации модельной линейки, которая обойдется автопроизводителю в 11,5 миллиарда долларов. Помимо фургона она включает представленный ранее кроссовер Mustang Mach-E и электрический пикап F-150.

Подробностей о силовой установке для нового Transit пока нет. Зато известно, что электрическую модификацию предложат в нескольких версиях, в том числе длиннобазной и с высокой крышей.