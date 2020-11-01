Фирме Ford понадобилась помощь Volvo, чтобы избежать крупного штрафа

Филиал Ford Europe утверждает, что американская марка могла уложиться в экологические стандарты Евросоюза без посторонней помощи, но «голубому овалу» помешали проблемы с батареями, выявленные на заряжаемых гибридах Kuga PHEV.

Босс Volvo Хокан Самуэльссон заявил о дальновидности стратегии по электрификации и намекнул, что несмотря на продажу «кредитов» концерну Ford, у шведской марки остаются резервы, чтобы помочь другим автопроизводителям. Низкий показатель средних по модельному ряду выбросов CO₂ неудивителен для Volvo, ведь в 2020 году почти четверть европейских продаж шведского бренда приходится на «зелёные» бензин-электрические версии.