20:20

Фирме Ford понадобилась помощь Volvo, чтобы избежать крупного штрафа

Проблемы с гибридной Kuga вынудили Ford скооперироваться с конкурентом

© Ford
Сергей Ильин
Фирме Ford понадобилась помощь Volvo, чтобы избежать крупного штрафа от Европейской комиссии за превышение средних по модельному ряду норм выбросов диоксида углерода (CO₂). Американскому концерну пришлось выкупить «углеродный кредит» у группы Volvo, которая перевыполнила план электрификации модельного ряда.

Филиал Ford Europe утверждает, что американская марка могла уложиться в экологические стандарты Евросоюза без посторонней помощи, но «голубому овалу» помешали проблемы с батареями, выявленные на заряжаемых гибридах Kuga PHEV.

Босс Volvo Хокан Самуэльссон заявил о дальновидности стратегии по электрификации и намекнул, что несмотря на продажу «кредитов» концерну Ford, у шведской марки остаются резервы, чтобы помочь другим автопроизводителям. Низкий показатель средних по модельному ряду выбросов CO₂ неудивителен для Volvo, ведь в 2020 году почти четверть европейских продаж шведского бренда приходится на «зелёные» бензин-электрические версии.

Евросоюз позволяет автоконцернам объединяться и делиться друг с другом квотами на выбросы — помимо вынужденного соглашения между Ford и Volvo можно вспомнить аналогичное партнёрство Fiat-Chrysler и Tesla. Не против заработать на «углеродных кредитах» Renault: в этом году французская фирма с запасом укладывается в нормативы Евросоюза.