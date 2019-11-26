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17:35

Ford вызвал пикап Tesla на «честную битву»

Топ-менеджер Форда предложил сравнить F-150 и Cybertruck

Сандип Мадра, руководитель подразделения Ford X, занимающегося разработкой новых бизнес-моделей американской марки, предложил Илону Маску провести объективное сравнение пикапов F-150 и Cybertruck. Об этом Мадра написал в твиттере, приложив ссылку на ставшее популярным видео с перетягиванием каната.

Видео, на котором Cybertruck с легкостью перетягивает Ford F-150, показали по время презентации тесловского пикапа. Однако соревнование уже назвали нечестным. Судя по всему, в Tesla решили взять модификацию F-150 с задним приводом, которая и весит меньше, и обута в другие покрышки. На это обратил внимание в том числе Сандип Мадра, предложив провести честное сравнение. Причем Маск сразу же на это согласился.

Кибертрак дебютировал накануне. Пикап получил необычный клиновидный дизайн в духе концептов 1970–1980-х годов, кузов из нержавеющей стали и полимерные стекла. Количество электромоторов варьируется от одного до трех. Самый мощный вариант разгоняется до 97 километров в час за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 209 километров в час. Запас хода – свыше 800 километров. Диапазон цен — от 39 900 до 69 900 долларов.

На сегодняшний день количество предзаказов на Cybertruck превысило 200 тысяч. При это производство начнется только в конце 2021 года, а первые машины покупатели увидят в 2022-м. До сих пор много вопросов к дизайну. Так, глава Automobili Pininfarina Майкл Першке считает, что товарная версия не будет такой радикальной, а всё, показанное Маском на презентации — всего лишь PR-ход.