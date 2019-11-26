Ford вызвал пикап Tesla на «честную битву»

На сегодняшний день количество предзаказов на Cybertruck превысило 200 тысяч. При это производство начнется только в конце 2021 года, а первые машины покупатели увидят в 2022-м. До сих пор много вопросов к дизайну. Так, глава Automobili Pininfarina Майкл Першке считает, что товарная версия не будет такой радикальной, а всё, показанное Маском на презентации — всего лишь PR-ход.