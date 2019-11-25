Посмотрите, как Tesla Cybertruck и Ford F-150 соревнуются в перетягивании каната

Грузоподъемность Cybertruck составляет 1,5 тонны и пикап может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Например, он с легкостью перетянул Ford F-150, масса которого, в зависимости от версии, может варьироваться от 1,8 до 2,5 тонны.

Tesla Cybertruck появится на рынке в трех версиях: с одним электромотором и задним приводом, а также с двумя и тремя двигателями и приводом на все четыре колеса. Самая мощная модификация способна набирать первую «сотню» за три секунды и проезжает на одной зарядке более 800 километров.