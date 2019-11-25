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11:29

Посмотрите, как Tesla Cybertruck и Ford F-150 соревнуются в перетягивании каната

Похоже, у F-150 нет никаких шансов перед электромобилем от Tesla

В ходе премьеры Tesla Cybertruck Илон Маск показал на видео, насколько электрический пикап превосходит своего конкурента Ford F-150 в перетягивании каната. На днях в Ford отреагировали на результаты этого испытания, пообещав в течение нескольких лет выпустить на рынок гибридный F-150, а следом – его полностью электрическую версию.

Грузоподъемность Cybertruck составляет 1,5 тонны и пикап может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Например, он с легкостью перетянул Ford F-150, масса которого, в зависимости от версии, может варьироваться от 1,8 до 2,5 тонны.

Tesla Cybertruck появится на рынке в трех версиях: с одним электромотором и задним приводом, а также с двумя и тремя двигателями и приводом на все четыре колеса. Самая мощная модификация способна набирать первую «сотню» за три секунды и проезжает на одной зарядке более 800 километров.

Впрочем, несмотря на явное преимущество в мощности, до объемов продаж F-150 в США пикапу Илона Маска еще далеко. Даже при самом оптимистичном прогнозе Tesla в первый год производства Cybertruck выпустит около 175 тысяч экземпляров модели, в то время как Ford ежегодно продает около миллиона пикапов.

Линейка Ford F-Series невероятно популярна в США, а F-150 сейчас занимает второе место в списке самых продаваемых автомобилей года (данные за первые семь месяцев). Только в сентябре американской марке удалось продать более 210 000 пикапов.

Ранее стало известно, что Tesla всего за два дня собрала около 150 тысяч предзаказов на Cybertruck. Производство модели начнется в конце 2021 года, так что клиентам придется ждать пикапы по меньшей мере два года. К этому моменту подоспеет и полностью электрический Ford F-150.

Источник: Business Insider