Ford запатентовал новое название для внедорожника

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) несколько дней назад зарегистрировало патентную заявку компании Ford на товарный знак Wolftrak. В заявке указано, что это слово может использоваться в качестве названия для внедорожников, кроссоверов, пикапов и даже электромобилей. При этом в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) о Wolftrak нет никаких упоминаний — возможно, это наименование Ford планирует использовать только на европейском рынке. При этом у концерна уже есть одно похожее слово — Wildtrak, которое применяется для обозначения специальных версий пикапа Ranger.