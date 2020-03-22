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16:00

Ford запатентовал новое название для внедорожника

Товарный знак может быть использован для нового Bronco

Александр Пономарев
Компания Ford запатентовала торговую марку Wolftrak, которая может использоваться как для наименования новой модели, так и для специальной модификации одного из существующих внедорожников.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) несколько дней назад зарегистрировало патентную заявку компании Ford на товарный знак Wolftrak. В заявке указано, что это слово может использоваться в качестве названия для внедорожников, кроссоверов, пикапов и даже электромобилей. При этом в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) о Wolftrak нет никаких упоминаний возможно, это наименование Ford планирует использовать только на европейском рынке. При этом у концерна уже есть одно похожее слово Wildtrak, которое применяется для обозначения специальных версий пикапа Ranger.

Вряд ли компания стала бы разрабатывать для Ranger ещё одну модификацию со схожим названием, так что скорее всего, Ford запатентовал новое название для внедорожника. Поскольку дебют Bronco нового поколения уже почти состоялся, можно предположить, что товарный знак Wildtrak приготовлен именно для него. Спецверсия внедорожника может появиться уже в 2021 году, однако существует также вероятность того, что новую торговую марку используют для пикапа Ford F-150.