Ford за 196 млн рублей разбился в жестком ДТП
Судя по нечёткому видео, снятому с противоположной стороны перекрёстка, GT двигался быстрее других машин, однако без явного превышения. Причиной аварии мог стать фургон, выезжавший с парковки на дорогу. Он либо задел Ford, либо напугал водителя, из-за чего тот потерял контроль над управлением.
Независимо от того, было ли столкновение с фургоном, результат очевиден: Ford GT потерял сцепление с дорогой, его развернуло по часовой стрелке, после чего автомобиль врезался в земляную насыпь и бетонные ограждения. Удар был настолько сильным, что суперкар подбросило в воздух, оторвало дверную обшивку, а кузов развернуло против часовой стрелки. Судя по кадрам с места аварии, от машины практически ничего не осталось. В результате произошедшего два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших.
Читайте также:
— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк
— Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются
— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины