Ford обвинили в махинациях с уровнем вредных выбросов

Владельцы дизельных пикапов Ford подали коллективный иск против производителя и обвинили его в умышленном занижении данных о количестве вредных выбросов. Также предполагается, что как и Volkswagen, Ford использовал обманное программное обеспечение во время стендовых испытаний, сообщает издание Automotive News.

В иске указано, что под подозрение попадают порядка 500 тысяч пикапов F-250 и F-350 Super Duty, проданных в период с 2011 по 2017 год. Владельцы отмечают, что выбросы оксида азота в таких автомобилях в 50 раз превышают установленную норму.

В качестве ответчика по делу также указана компания Bosch, которая, по мнению истцов, помогала Ford маскировать недостатки автомобилей и поддерживать мощностные характеристики двигателей.

Представитель американского производителя в своем ответе на поданный иск подчеркнул, что все автомобили Ford соответствуют федеральным требованиям к объему вредных выбросов и на них никогда не устанавливалось обманное ПО. Поэтому в компании считают обвинения безосновательными.

В сентябре 2015 года американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) обвинило концерн Volkswagen в преднамеренном занижении данных о количестве вредных выбросов своих дизельных машин. Немецкий производитель использовал специальное ПО, которое при подключении измерительного оборудования переводило двигатель в «чистый» режим работы. Однако в условиях обычной эксплуатации автомобили выбрасывают в десятки раз больше вредных веществ. За два дня после обвинения EPA рыночная капитализация концерна сократилась на 30 миллиардов евро.

В качестве компенсации власти США обязали Volkswagen выплатить минимум 10 миллиардов долларов, однако итоговая сумма может дойти до 90 миллиардов долларов. Также владельцам дизельных машин предложили выкупить их автомобили или устранить дефект. В декабре по делу о махинациях с вредными выбросами к семи годам тюрьмы и штрафу в 400 000 долларов был приговорен бывший топ-менеджер американского офиса Volkswagen Оливер Шмидт,