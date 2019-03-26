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18:09

Видео: 2500-сильный Ford GT разогнался за полтора километра до 483 км/ч

Суперкар подготовило тюнинг-ателье M2K Motorsports

Суперкар Ford GT предыдущего поколения, принадлежащий тюнинг-ателье M2K Motorsports, с третьей попытки установил новый рекорд скорости на отрезки в милю (1,61 километра). 2500-сильный автомобиль смог разогнаться до 483,45 километра в час.
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Ford GT от M2K Motorsports улучшил собственное достижение 2017 года — 472,5 километра в час. Суперкар оснащен «фордовским» 5,4-литровым двигателем V8, который укомплектован двумя турбонагнетателями Precision Turbo PT8285 CEA, кастомным впускным коллектором, топливопроводом Wilson и форсунками Precision Turbo. 2500 сил двигатель выдает при заправке метанолом VP M1.

В июле прошлого года 3000-сильный Lamborghini Huracan установил новый мировой рекорд: на отрезке в полмили (804 метра) автомобиль разогнался до 259,67 мили в час (417,9 километра в час).

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