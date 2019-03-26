Видео: 2500-сильный Ford GT разогнался за полтора километра до 483 км/ч

Ford GT от M2K Motorsports улучшил собственное достижение 2017 года — 472,5 километра в час. Суперкар оснащен «фордовским» 5,4-литровым двигателем V8, который укомплектован двумя турбонагнетателями Precision Turbo PT8285 CEA, кастомным впускным коллектором, топливопроводом Wilson и форсунками Precision Turbo. 2500 сил двигатель выдает при заправке метанолом VP M1.
В июле прошлого года 3000-сильный Lamborghini Huracan установил новый мировой рекорд: на отрезке в полмили (804 метра) автомобиль разогнался до 259,67 мили в час (417,9 километра в час).