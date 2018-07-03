Суперкар установил мировой рекорд в дрэг-рейсинге

Пульс

Видео: Lamborghini Huracan разогнался за 800 метров до 418 км/ч

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3 июля 2018

Суперкар Lamborghini Huracan установил новый мировой рекорд в дрэг-рейсинге. На отрезке в полмили (804 метра) автомобиль разогнался до 259,67 мили в час (417,9 километра в час). Видео заезда опубликовано в YouTube-канале фирмы Underground Racing.

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В заезде участвовал автомобиль, прокачанный ателье Underground Racing до 3000 лошадиных сил. Машина оснащена двигателем V10 с двумя турбинами, шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. Во время заезда у пилота возникла проблема с переключением с первой на вторую передачу, из-за чего суперкар мог бы показать чуть лучший результат.

Видео с YouTube-канала Underground Racing

Фирме Underground Racing принадлежат почти все рекорды на полмили. В прошлый раз Gallardo смог разогнаться до 413 километров в час.

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Фото facebook.com/UndergroundRacing
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