Ford придумал магазинную тележку с системой экстренного торможения

Тележку оснастили датчиком, при помощи которого пространство впереди сканируется на наличие людей или других препятствий. В случае их обнаружения тележка автоматически останавливается. В Ford уверены, что такое изобретение оценят те, кто часто ходит за покупками с детьми.
Разработка пока носит статут экспериментальной. Она стала частью проекта Ford Interventions по внедрению автомобильных технологий в повседневную жизнь.
Ранее в рамках инициативы компания показала кровать, оснащенную набором регистрирующих движение датчиков и «центрирующим» ленточным механизмом, а также собачью конуру с шумоподавлением.
Свою версию тележки для покупок также показала Honda. Ее оснастили датчиком приближения и камерами, которыми управлял компьютер Raspberry-Pi. Honda SENSING Cart работала так же, как тележка Ford: самостоятельно останавливалась при обнаружении препятствий.