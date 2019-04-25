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17:06

Ford придумал магазинную тележку с системой экстренного торможения

Она может определять наличие впереди людей и другие препятствий

Компания Ford придумала тележку для супермаркетов, которая самостоятельно останавливается при обнаружении препятствия. Ее работа основана на системе Pre-Collision Assist, устанавливаемой на большинство моделей марки.

Тележку оснастили датчиком, при помощи которого пространство впереди сканируется на наличие людей или других препятствий. В случае их обнаружения тележка автоматически останавливается. В Ford уверены, что такое изобретение оценят те, кто часто ходит за покупками с детьми.

Разработка пока носит статут экспериментальной. Она стала частью проекта Ford Interventions по внедрению автомобильных технологий в повседневную жизнь.

Ранее в рамках инициативы компания показала кровать, оснащенную набором регистрирующих движение датчиков и «центрирующим» ленточным механизмом, а также собачью конуру с шумоподавлением.

Свою версию тележки для покупок также показала Honda. Ее оснастили датчиком приближения и камерами, которыми управлял компьютер Raspberry-Pi. Honda SENSING Cart работала так же, как тележка Ford: самостоятельно останавливалась при обнаружении препятствий.

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