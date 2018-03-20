В Сеть попали фотографии кроссовера следующего поколения

Пульс

Внешность нового Subaru Forester перестала быть секретом

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20 марта 2018

В интернете появились фотографии, на которых полностью показан дизайн кроссовера Subaru Forester нового поколения. Снимки опубликовало издание Carscoops.

Длительный тест Subaru Forester

Предположительно, фотографии взяты из журнала, название которого не уточняется. Их подлинность может подтвердить лишь форма задних фонарей, которые показали на тизере, опубликованном в середине марта.

Первый публичный показ Forester нового поколения состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке в конце марта.

Предполагается, что Forester нового поколения построят на модульной платформе SGP, которая применялась при создании последних XV и Impreza. Моторная гамма модели, скорее всего, будет состоять из оппозитных «четверок», которые сочетаются с вариатором. Кроссовер укомплектуют системой постоянного полного привода.

«Форестер» текущего поколения продается на российском рынке с бензиновыми атмосферниками 2.0 и 2.5 мощностью 150 и 171 лошадиная сила, а также с двухлитровым турбомотором. Отдача последнего поставляет 241 силу. Цены на кроссовер начинаются с 1 659 000 рублей.

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Теги:
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