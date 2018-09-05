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5 сентября 17:45

Появилась информация о новом Subaru Forester для России

В России модель предложат с двумя вариантами силовых установок

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Subaru Forester нового поколения предложат в России с двумя двигателями: объемом 2,0 и 2,5 литра. Информация об этом содержится в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), размешенном на сайте Росстандарта.

Новый «Форестер» построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). У нее более низкий центр тяжести и высокая жесткость конструкции. Кроссовер немного больше машины прошлого поколения, например, колесная база выросла на 30 миллиметров. Заявленный дорожный просвет — 220 миллиметров.

Subaru Forester оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также доработанной 2,5-литровой оппозитной «четверкой» с непосредственным впрыском. Отдача агрегата составляет 185 лошадиных сил и 239 Нм крутящего момента. Коробка — вариатор Lineartronic.

Как и прежде для модели доступен симметричный полный привод с системой активного управления вектором тяги и внедорожным режимом X-Mode. Помимо этого, на кроссовере есть несколько профилей работы управляющей электроники, переключаться между которыми можно с помощью системы SI-Drive.

В Японии «Форестер» также предлагается с гибридной силовой установкой e-Boxer на базе двухлитрового «оппозитника». В ее состав, помимо ДВС, входит 13,6-сильный электромотор и блок литий-ионных батарей емкостью 4,8 ампер-часа.

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