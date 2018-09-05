Появилась информация о новом Subaru Forester для России

Новый «Форестер» построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). У нее более низкий центр тяжести и высокая жесткость конструкции. Кроссовер немного больше машины прошлого поколения, например, колесная база выросла на 30 миллиметров. Заявленный дорожный просвет — 220 миллиметров.

Subaru Forester оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также доработанной 2,5-литровой оппозитной «четверкой» с непосредственным впрыском. Отдача агрегата составляет 185 лошадиных сил и 239 Нм крутящего момента. Коробка — вариатор Lineartronic.