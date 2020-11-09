Subaru Forester сдал «лосиный тест»: вот как это было

Для испытаний был выбран гибридный Subaru Forester 2019 модельного года, оснащённый двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, вариатором и полным приводом. Традиционно испанцы протестировали автомобиль на треке с выставленными конусами, между которыми машина должна проехать на разных скоростях – так проверяется ее устойчивость во время резких манёвров.
Хорошим результатом считается, если удастся не задеть конусы на скорости 77 километров в час, что и продемонстрировал Forester. Однако выполнить задание на скорости 78 километров в час уже не вышло – несколько конусов кроссовер все же сбил.
Источник: km77.com
Subaru Forester сдал «лосиный тест» лучше, чем электромобиль Kia e-Soul, который испытывал трудности уже на скорости более 68 километров в час. Для сравнения, Volkswagen Golf восьмого поколения вилял кормой и сбивал конусы на скорости 69 километров в час, BMW M235i не справился с маневрированием на скорости выше 68 километров в час, а у Jaguar I-Pace в ходе теста обнаружился дефект – блокировалось переднее колесо.