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18:48

«Лосиный тест» выявил неожиданный дефект Jaguar I-Pace

При объезде препятствия у автомобиля блокируется переднее колесо

В Сети опубликовали видео, как электрический кроссовер Jaguar I-Pace проходит «лосиный тест», во время которого у автомобиля обнаружили проблемы с блокировкой колеса во время резкого объезда препятствий.

Испытание, в котором автомобилю приходится резко перестраиваться на высокой скорости для объезда препятствия, считается одним из самых сложных. Именно «лосиный тест», как правило, выявляет наибольшее число недостатков, и в этот раз их нашли у электрокроссовера I-Pace.

Во время прохождения трассы автомобиль сбивал конусы на любой скорости от 70 до 80 километров в час, а при одной из попыток у кроссовера заблокировалось переднее колесо. И если тяжело дающиеся перестроения можно списать на особенности работы системы курсовой устойчивости, то к блокировке колеса она не должна иметь никакого отношения.

Недавно аналогичный тест пытался пройти кроссовер Toyota RAV4. Первая попытка оказалась для автомобиля неудачной — уже на 68 километрах в час автомобиль начинал скользить и вставать на два внешних колеса. После этого его отправили на «пересдачу», с которой он справился на более достойном уровне: журналистам удалось разогнать RAV4 до 76 километров в час.

В России Jaguar I-Pace можно купить по цене от 5 246 000 рублей в базовой комплектации с литерой S. Более дорогая версия SE обойдется минимум в 6 711 000 рублей, а топовая комплектация HSE стоит от 7 210 000 рублей. Все модификации оснащаются одинаковыми электромоторами суммарной мощностью 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента, а также аккумуляторными батареями емкостью 90 кВтч с запасом хода до 470 километров по циклу WLTP.