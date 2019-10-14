«Лосиный тест» выявил неожиданный дефект Jaguar I-Pace

Испытание, в котором автомобилю приходится резко перестраиваться на высокой скорости для объезда препятствия, считается одним из самых сложных. Именно «лосиный тест», как правило, выявляет наибольшее число недостатков, и в этот раз их нашли у электрокроссовера I-Pace.

Во время прохождения трассы автомобиль сбивал конусы на любой скорости от 70 до 80 километров в час, а при одной из попыток у кроссовера заблокировалось переднее колесо. И если тяжело дающиеся перестроения можно списать на особенности работы системы курсовой устойчивости, то к блокировке колеса она не должна иметь никакого отношения.