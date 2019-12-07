Для фанатов Формулы-1 выпустили парфюм

Формула-1 в сотрудничестве с британским парфюмерным домом Designer Parfums разработала ограниченную серию ароматов. Туалетная вода поступит в продажу в следующем году и будет стоить 7750 фунтов стерлингов за флакон, что по нынешнему курсу составляет чуть более 647 тысяч рублей. Парфюмеры утверждают, что эксклюзивные ароматы подобраны таким образом, чтобы «навевать ассоциации с Формулой-1, объединяя технологии и динамику с наследием и историей».
Линейка парфюма F1 состоит из трёх ароматов с весьма замысловатыми названиями: Agile Embrace («Быстрые объятия»), Fluid Symmetry («Жидкая симметрия») и Compact Suspension («Компактная подвеска»). После того, как тираж ограниченной серии будет распродан, на рынок выйдет новая линейка туалетной воды от Формулы-1 из пяти ароматов в относительно бюджетном сегменте: в обычных стеклянных флаконах стоимостью порядка 16 тысяч рублей.