На то, чтобы достигнуть этой отметки машинам потребовалось всего 30 секунд

Пульс

Кто быстрее до 300 км/ч: BMW M5, Cadillac CTS-V, Mercedes-AMG E 63 или Porsche Panamera

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17 апреля 2018

Немецкий журнал Sport Auto сравнил разгонную динамику четырех автомобилей: BMW M5 нового поколения, Cadillac CTS-V, Mercedes-AMG E 63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Машины ускорялись с места до трехсот километров в час.

[Тест лучшей BMW M5 со времен E39](https://motor.ru/testdrives/bmwm5.htm)

Тест лучшей BMW M5 со времен E39

Каждый из этих автомобилей оснащается восьмицилиндровыми наддувными бензиновыми двигателями. Новая «ЭмПятая» комплектуется 4,4-литровым агрегатом мощностью 600 лошадиных сил, «Мерседес» – четырехлитровым 612-сильным мотором, «Кадиллак» – 649-сильным двигателем 6.2 с механическим нагнетателем, а «Порше» – гибридной силовой установкой на 680 сил.

Первым из них отметки 300 километров в час достиг Mercedes-AMG E 63 S – на это ему потребовалось всего 28 секунд. Следом за ним, отстав на секунду, финишировали BMW и Porsche. «Кадиллак» в это же время смог добраться только до 280 километров в час.

Видео с YouTube-канала Sport Auto

Ранее разгон «заряженного» седана E-Class до 300 километров в час сравнили с BMW M5 предыдущего поколения и Audi RS7.

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CadillacCTS-VBMW5-SeriesM5PorschePanameraMercedes-BenzE-ClassE63 AMGMercedes-AMG
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