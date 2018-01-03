На продажу выставили супергибрид Ferrari LaFerrari почти без пробега

В Саудовской Аравии выставили на продажу супергибрид Ferrari LaFerrari Aperta – один из 210 выпущенных экземпляров. Автомобиль, пробег которого составляет около ста километров, находится у дилера Seven Car Lounge, расположенного в столице государства Эр-Рияде.

Модель LaFerrari оснащается 963-сильной гибридной силовой установкой, которая состоит из 6,3-литрового мотора V12, электродвигателя, «робота» с двумя сцеплениями и комплекта батарей. С места до «сотни» Aperta разгоняется за три секунды. Максимальная скорость равна 350 километрам в час.

Итальянский производитель построил 500 купе LaFerrari и 210 экземпляров его открытого варианта. Последнюю двухдверку продали в 2016 году за семь миллионов долларов, а последняя Aperta ушла с молотка в сентябре прошлого года за 8,3 миллиона евро (около 10 миллионов долларов).

Сколько планирует выручить за «Аперту» компания Seven Car Lounge, не уточняется.