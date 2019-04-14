Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI

А британская фирма Lanzante договорилась с McLaren о запуске в серию Porsche 911 (серии 930) с настоящим формульным двигателем TAG F1 V6. 1,5-литровые агрегаты ставились на болиды McLaren MP4/2 и в квалификационных заездах выдавали 1075 лошадиных сил.