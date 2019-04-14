Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI

Как будет выглядеть финальный образец автомобиля можно увидеть на рендерах художника YasidDesign. «Порше» лишь частично сохранит оригинальные кузовные панели: у него появится новый сверхширокий аэродинамический обвес, огромное антикрыло, каркас безопасности. Двигатель, оснащенный компрессором, оставят видимым.
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my god, I sinned. I have a real engine in a real chassis. I must be crazy🤯🤯🤯💪💪. #dantonartskustoms #porsche997 #997 #porsche #911 #hemi #mopar #hemicompressor #v8 #newdesign #newgeneration #tvshow #hotrod #hotweelsofficial #kustom #violence #hard #supercar #luxe #luxury #monaco #losangeles #hollywood #lasvegas #newlife #madeinfrance 🤯😈😈 #rsr #wrap #porsche911 @yasiddesign @carrosserie_herve @heroesmotors @rrrawlings
Ранее калифорнийское тюнинг-ателье Bisimoto Engineering показало версию Porsche Boxster с центральным расположением водительского кресла. Автомобиль получил каркас безопасности, систему увеличения мощности, похожую на формульную KERS, а также цифровое салонное зеркало.
А британская фирма Lanzante договорилась с McLaren о запуске в серию Porsche 911 (серии 930) с настоящим формульным двигателем TAG F1 V6. 1,5-литровые агрегаты ставились на болиды McLaren MP4/2 и в квалификационных заездах выдавали 1075 лошадиных сил.