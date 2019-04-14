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13:54

Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI

Мастерская Danton Arts Kustoms начала работу над уникальным автомобилем

Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997. По замыслу тюнера, у него должен получиться заднеприводный спорткар с установленным спереди двигателем V8 HEMI.

Как будет выглядеть финальный образец автомобиля можно увидеть на рендерах художника YasidDesign. «Порше» лишь частично сохранит оригинальные кузовные панели: у него появится новый сверхширокий аэродинамический обвес, огромное антикрыло, каркас безопасности. Двигатель, оснащенный компрессором, оставят видимым.

Ранее калифорнийское тюнинг-ателье Bisimoto Engineering показало версию Porsche Boxster с центральным расположением водительского кресла. Автомобиль получил каркас безопасности, систему увеличения мощности, похожую на формульную KERS, а также цифровое салонное зеркало.

А британская фирма Lanzante договорилась с McLaren о запуске в серию Porsche 911 (серии 930) с настоящим формульным двигателем TAG F1 V6. 1,5-литровые агрегаты ставились на болиды McLaren MP4/2 и в квалификационных заездах выдавали 1075 лошадиных сил.

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