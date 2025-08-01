Заправка дорожает: средний чек на АЗС достиг 1,3 тысячи рублей

Реже всего россияне посещали АЗС в феврале, а чаще всего — в июне

Россияне стали тратить на одну заправку на девять процентов больше. В первом полугодии 2025 года российские водители заправлялись в среднем на 1288 рублей за раз, подсчитали аналитики программы лояльности «Сберспасибо». Эта сумма на девять процентов больше, чем за аналогичный период минувшего года.