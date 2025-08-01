Заправка дорожает: средний чек на АЗС достиг 1,3 тысячи рублей

Заправка дорожает: средний чек на АЗС достиг 1,3 тысячи рублейРеже всего россияне посещали АЗС в феврале, а чаще всего — в июне
Самая большая сумма трат за полгода — ожидаемо в Москве. Столичные автомобилисты с января по июнь заправились на 63,9 миллиарда рублей. На втором месте расположилась Московская область с огромным отрывом и 39 миллиардами рублей, а на третьем — Санкт-Петербург с 26 миллиардами.
При этом траты из расчета на одного человека самые крупные в Чукотском автономном округе. Там в месяц один водитель покупает бензина и дизеля в среднем на 11,2 тысячи рублей. Второе место досталось Луганской Народной Республике с результатом 9,2 тысячи рублей, третье — Магаданской области с 8,4 тысячи.
Показатель Санкт-Петербурга, который вошел в первую десятку, — шесть тысяч рублей, а Москва оказалась аж на 13 месте с 5,8 тысячи в месяц. Такой же результат у Республики Алтай.
Несмотря на подорожание заправки, Россия втиснулась в топ-15 Европы по доступности бензина по итогам первого полугодия. Она оказалась на 15 месте, между Испанией и Казахстаном: на среднюю зарплату россияне могут купить 1360 литров АИ-95. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Люксембург.