Финляндия запретила ввозить канистры с бензином из России

Средняя цена литра бензина АИ-95 на финских заправках — 2,5 евро, то есть даже с учётом окрепшей российской валюты это около 150 рублей. В нашей стране тот же бензин обойдётся почти втрое дешевле (52 рубля за литр), поэтому и для жителей пограничных в Россией финских районов, и для путешественников, которые выезжают в Европу, выгоднее максимально заправиться за рубли. Топливо, ввозимое из России коммерческими автомобилями, облагается таможенными пошлинами и налогами по старым ставкам.