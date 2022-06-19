Финляндия запретила ввозить канистры с бензином из России

Финляндия запретила ввозить канистры с бензином из РоссииЗаправиться впрок подешевле станет сложнее и финнам, и россиянам
До недавнего времени власти Финляндии разрешали автолюбителям беспошлинно ввозить до десяти литров топлива в канистре. Единственным условием было совпадение спецификации горючего в баке и канистре. Однако в последние месяцы цены на бензин в Европе растут, «топливный туризм» стал снова набирать популярность, и власти Финляндии решились на ужесточение мер.
Средняя цена литра бензина АИ-95 на финских заправках — 2,5 евро, то есть даже с учётом окрепшей российской валюты это около 150 рублей. В нашей стране тот же бензин обойдётся почти втрое дешевле (52 рубля за литр), поэтому и для жителей пограничных в Россией финских районов, и для путешественников, которые выезжают в Европу, выгоднее максимально заправиться за рубли. Топливо, ввозимое из России коммерческими автомобилями, облагается таможенными пошлинами и налогами по старым ставкам.
По-своему с ростом цен на топливо пытаются бороться американские власти. В преддверии выборов администрация Байдена готова на крайние меры, чтобы смягчить последствия рекордного роста цен на бензин — рассматривается даже возможность введения в США топливных карт.