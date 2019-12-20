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16:04

Илон Маск пообещал показать работу полноценного автопилота Tesla

Для владельцев электромобилей станет доступно превью системы Full Self-Driving

Tesla Model S
Лиза Будрина
Глава Tesla Илон Макс объявил в своем Twitter о грядущем выходе новой версии ПО для электромобилей марки. Он пообещал, что помимо «праздничного набора», включающего игру Stardew Valley, в обновлении станет доступно некое ознакомительное превью о работе полноценного автопилота Full Self-Driving (FSD).

Производительность FSD в 21 раз выше нынешней технологии Nvidia, которая применяется в моделях Tesla. Весной этого года стало известно, что микрочип FSD будут выпускать на заводе Samsung в штате Техас. Тогда же Маск пообещал, что с внедрением новой системы электромобили бренда превратятся в робомобили с автопилотом пятого уровня.

Пока же электромобили Tesla оборудованы автопилотом, который способен самостоятельно вести автомобиль по трассе, маневрировать, тормозить и ускоряться. Кроме того, для автовладельцев доступна функция Summon. Она позволяет водителю дистанционно «вызвать» автомобиль с парковки, если он находится в радиусе 60 метров. Машина при этом ориентируется на GPS-сигнал телефона владельца.

Посмотрите, как Tesla едет на автопилоте. Очень долго

Ранее стало известно, что Tesla выпустила платное обновление для Model 3 с двухмоторной установкой: за 2 тысячи долларов можно сделать электрокар быстрее. С новой версией прошивки время разгона от 0 до 97 километров в час сократится с 4,4 до 3,9 секунды.

Источник: Twitter.com/elonmusk