Илон Маск пообещал показать работу полноценного автопилота Tesla

Производительность FSD в 21 раз выше нынешней технологии Nvidia, которая применяется в моделях Tesla. Весной этого года стало известно, что микрочип FSD будут выпускать на заводе Samsung в штате Техас. Тогда же Маск пообещал, что с внедрением новой системы электромобили бренда превратятся в робомобили с автопилотом пятого уровня.

Пока же электромобили Tesla оборудованы автопилотом, который способен самостоятельно вести автомобиль по трассе, маневрировать, тормозить и ускоряться. Кроме того, для автовладельцев доступна функция Summon. Она позволяет водителю дистанционно «вызвать» автомобиль с парковки, если он находится в радиусе 60 метров. Машина при этом ориентируется на GPS-сигнал телефона владельца.