Tesla без водителя устроила заезд по встречной полосе

Инцидент уже прокомментировали в самой компании. По словам представителей Tesla, ответственность при использовании Smart Summon лежит на водителе. Он же должен следить за автомобилем во время того, как тот выезжает с парковки, так как «умный» автопилот не всегда способен корректно оценить дорожную обстановку. В конкретном случае владелец электромобиля вообще не должен был активировать эту функцию, так как в Британской Колумбии езда беспилотников без водителя по дорогам общего пользования запрещена.