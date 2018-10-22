Посмотрите на безумную битву дрифтеров и гоночных внедорожников

Видео Driving Line

Ранее появился ролик, в котором Вон Гиттин-младший проехал в непрерывном дрифте всю 20,7-километровую трассу Нюрбургринга. До этого он проскользил по «Северной петле» на пикапе Ford F-150 Raptor.

Если подобные трюки уже не впечатляют, то можно посмотреть, как большой почтовый грузовик дрифит по серпантину в Боснии.