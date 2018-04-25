Видео: Ford F-150 Raptor дрифтит по Нюрбургрингу

Трехкратный чемпион серии World Drift Series Вон Гиттин-младший проехал в скольжениях по «Северной петле» Нюрбургринга на Ford F-150 Raptor. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Ford Performance.

По словам гонщика, он приехал на Нюрбургринг для того, чтобы проехать весь трек в дрифте на своем 900-сильном «Мустанге». Однако в этот день шел дождь, трасса была мокрая и «скользить было скучно». Поэтому он решил проехать всю «Петлю» на пикапе Ford F-150 Raptor. И тоже в дрифте.

Ранее появился ролик с 460-сильным купе BMW M4 CS, в котором автомобиль дрифтит по Нюрбургрингу и окрестным дорогам.

Это видео стало частью проекта компании Pennzoil, которая публикует короткометражки про различные «заряженные» машины. Так, уже в фильмах фирмы снялся Dodge Challenger SRT Demon, BMW M6, Ferrari 488 GTB и Dodge Viper.

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