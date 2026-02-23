Фура на скорости влетела в автомобиль с человеком, и это попало на видео

«Стянуло на ровном месте, повезло, жив, только руку рулём сломало», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, врезается в дорожное ограждение, от удара транспорт начинает вращаться на дороге, и в этот момент в него врезается большегруз. Далее на записи заметно, что машина отлетает в отбойник. Кроме того, в момент столкновения у автомобиля трескается лобовое стекло.

До этого в Подмосковье 8-летняя девочка не выжила, влетев на тюбинге в автомобиль. Инцидент произошёл в деревне Румянцево Московской области. 40-летний мужчина привязал тюбинг к внедорожнику и катал двух детей. 8-летняя девочка попала под колеса машины.

Травмы, которые получила школьница, оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя автомобиля отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

Ранее трактор переехал москвичку и попал на видео.