В Подмосковье школьница на тюбинге влетела в авто: спасти девочку не удалось

«40-летний мужчина привязал тюбинг к внедорожнику и катал двух детей. 8-летняя девочка попала под колеса машины», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получила школьница, оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя автомобиля отправили на прохождение медицинского освидетельствования.

До этого в Москве на Дмитровском шоссе трактор переехал женщину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор сбивает женщину, которая стоит на заснеженной проезжей части, от удара москвичка падает в сугроб, тогда автомобиль переезжает ей ноги. По данным 112, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии: врачи доставили пешехода в больницу им. Вересаева.

