Lotus может выпустить бюджетную модель

В таком случае это будет третье пришествие модели Elan в истории «Лотуса»: спорткар с этим именем впервые появился в 1962 году, а затем в 1989. Новый «Элан» поборется за покупателей прежде всего с Porsche 718 Boxster и BMW Z4 — как и немецкие конкуренты, он получит складную крышу. Автомобиль построят на новой платформе, которая дебютирует примерно через два года и ляжет в основу моделей Exige и Evora будущих поколений. Затем Lotus планирует сделать новый Esprit и, возможно, свой первый кроссовер.