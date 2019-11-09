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14:00

Lotus может выпустить бюджетную модель

Британская компания задумалась о возвращении в модельную гамму спорткара Elan

Марка Lotus может выпустить новый родстер, который получит давно забытое имя Elan и будет конкурировать с Porsche 718 Boxster.

В 2010 году британцы показали концепт спортивного купе Elan, которое должно было пополнить модельный ряд Lotus три года спустя после премьеры, но этим планам так и не суждено было сбыться из-за череды финансовых проблем. В 2017 году малазийский инвестиционный холдинг DRB-Hicom решить продать Lotus китайцам, в результате чего новым владельцем британской марки стала корпорация Geely. Как сообщает Autocar, китайцы готовы поддержать проект нового спорткара и он вполне может встать на конвейер в обозримом будущем.

В таком случае это будет третье пришествие модели Elan в истории «Лотуса»: спорткар с этим именем впервые появился в 1962 году, а затем в 1989. Новый «Элан» поборется за покупателей прежде всего с Porsche 718 Boxster и BMW Z4 как и немецкие конкуренты, он получит складную крышу. Автомобиль построят на новой платформе, которая дебютирует примерно через два года и ляжет в основу моделей Exige и Evora будущих поколений. Затем Lotus планирует сделать новый Esprit и, возможно, свой первый кроссовер.