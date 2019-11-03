В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8

Для тех, кому нравятся не только гигантские решётки радиатора, но и огромные размеры кузова, BMW готовит новую модель. Точнее, она будет адресована тем, кому в целом понравился новый кроссовер Х7, но при этом он готов пожертвовать третьим рядом сидений и объёмом багажника ради более модного купеобразного силуэта с покатой крышей а-ля Х6. Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.