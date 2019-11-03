Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8

Премьера новой модели запланирована на 2021 год

Линейка баварских кроссоверов вскоре может пополниться ещё одной моделью: ещё более роскошной и дорогой купеобразной версией флагманского Х7.

Для тех, кому нравятся не только гигантские решётки радиатора, но и огромные размеры кузова, BMW готовит новую модель. Точнее, она будет адресована тем, кому в целом понравился новый кроссовер Х7, но при этом он готов пожертвовать третьим рядом сидений и объёмом багажника ради более модного купеобразного силуэта с покатой крышей а-ля Х6. Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.

По словам баварских инсайдеров, проект уже получил одобрение руководства концерна и будет готов предстать перед широкой публикой в начале 2021 года. Кроме иного кузова, BMW X8 станет более дорогой и роскошной версией кроссовера Х7. Есть вероятность того, что кроме общей платформы и агрегатов, «икс-восьмой» в топовой версии получит более мощный двигатель, недоступный для «икс-седьмого». Возможно, это будет 4,4-литровый битурбомотор V8, знакомый по «заряженному» седану М5.