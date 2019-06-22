BMW лучше выпустит X7 M, чем новый M1

Как рассказал в интервью изданию AutoExpress руководитель отдела планирования подразделения BMW М Карстен Прис, у марки нет планов по выпуску более мощной «копейки». Он сказал, что все «эмки» должны быть желанны для покупателей по всему миру, а компактные хэтчбеки таковыми, увы, не являются. Размышляя над перспективами появления «заряженной» модели М1, он ответил, что она оказалась бы слишком дорогой и нерентабельной.