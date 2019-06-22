BMW лучше выпустит X7 M, чем новый M1

Недавно представленная публике «единичка» BMW нового поколения впервые построена на переднеприводной платформе с поперечным расположением силового агрегата. Самым мощным предложением в линейке 1-й серии является полноприводная модель M135i xDrive с двухлитровым турбомотором мощностью 302 лошадиных силы. Поклонники марки ожидали, что в перспективе на рынке появится и более мощная модель М1, однако их мечтам не суждено сбыться.
Как рассказал в интервью изданию AutoExpress руководитель отдела планирования подразделения BMW М Карстен Прис, у марки нет планов по выпуску более мощной «копейки». Он сказал, что все «эмки» должны быть желанны для покупателей по всему миру, а компактные хэтчбеки таковыми, увы, не являются. Размышляя над перспективами появления «заряженной» модели М1, он ответил, что она оказалась бы слишком дорогой и нерентабельной.
Купе M2 продолжит существование вместе с M3 и M5 - основными моделями подразделения BMW M. А наиболее перспективным прибавлением в линейке «эмок» на сегодняшний день топ-менеджеры марки считают даже не купе М8, а кроссоверы семейства X — особенно большие надежды баварцы возлагают на новый X7. Так что в скором времени почти наверняка можно ожидать появления в модельном ряду BMW гигантского «заряженного» кроссовера Х7 М.