На продажу выставлен уникальный кабриолет «Гелендваген» 4×4²

Эксклюзивность внедорожника заключается в отсутствие крыши: по заказу спортсмена у машины спилили верхнюю часть и укоротили стойки, чтобы она могла без труда заезжать на подземные парковки Монако. Позже Олссон все же вернул «Гелику» крышу – установил складной мягкий верх из тента, чтобы сделать автомобиль более пригодным для поездок в плохую погоду.
Причиной продажи стало то, что в скором времени Олссен станет отцом – это заставило лыжника задумался о приобретении более традиционного семейного автомобиля.
Видео: Jon Olsson
G 500 4x4² приводит в движение 4,0-литровый битурбомотор V8, который выдает 850 лошадиных сил против 422 силы у обычного «Гелендвагена». Изначально доработкой Mercedes-Benz G 500 4×4² Олссона занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors. Внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения, «кенгурятник» и багажник на крыше. При этом большинство элементов кузова выполнено из углепластика, в том числе сделанный на заказ шноркель Brabus.