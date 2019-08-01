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12:43

На продажу выставлен уникальный кабриолет «Гелендваген» 4×4²

Этот G 500 «в квадрате» существует в единственном экземпляре

Шведский горнолыжник и любитель автотюнинга Йон Олссон продает свой Mercedes-Benz G 500 4x4², переделанный в кабриолет. Внедорожник получил прозвище Lord Hans. Цена пока не названа.

Эксклюзивность внедорожника заключается в отсутствие крыши: по заказу спортсмена у машины спилили верхнюю часть и укоротили стойки, чтобы она могла без труда заезжать на подземные парковки Монако. Позже Олссон все же вернул «Гелику» крышу – установил складной мягкий верх из тента, чтобы сделать автомобиль более пригодным для поездок в плохую погоду.

Причиной продажи стало то, что в скором времени Олссен станет отцом это заставило лыжника задумался о приобретении более традиционного семейного автомобиля.

Видео: Jon Olsson

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G 500 4x4² приводит в движение 4,0-литровый битурбомотор V8, который выдает 850 лошадиных сил против 422 силы у обычного «Гелендвагена». Изначально доработкой Mercedes-Benz G 500 4×4² Олссона занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors. Внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения, «кенгурятник» и багажник на крыше. При этом большинство элементов кузова выполнено из углепластика, в том числе сделанный на заказ шноркель Brabus.