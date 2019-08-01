На продажу выставлен уникальный кабриолет «Гелендваген» 4×4²

Эксклюзивность внедорожника заключается в отсутствие крыши: по заказу спортсмена у машины спилили верхнюю часть и укоротили стойки, чтобы она могла без труда заезжать на подземные парковки Монако. Позже Олссон все же вернул «Гелику» крышу – установил складной мягкий верх из тента, чтобы сделать автомобиль более пригодным для поездок в плохую погоду.

Причиной продажи стало то, что в скором времени Олссен станет отцом – это заставило лыжника задумался о приобретении более традиционного семейного автомобиля.