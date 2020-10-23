Посмотрите на «изумрудный» Mercedes-AMG G-Class с карбоновой крышей

Кузов Mercedes-AMG G 63 выкрасили в глубокий изумрудный цвет, над порогами нанесли контрастные золотистые полосы, которым вторит оттенок тормозных суппортов на нестандартных «графитовых» колёсных дисках размерностью 22 дюйма.

Верхнюю часть крыши, а также крышку отсека с запасным колесом выполнили из углеродного волокна. Шильдик Mercedes-Benz на решётке радиатора заменён на эмблему ателье, которая дублируется в центре колёсных дисков и на карбоновой крышке сзади.

Интерьер также полностью обновлён: все сиденья заменены на новые, обтянутые натуральной коричневой кожей с перфорацией и контрастной чёрной прострочкой. Богатая отделка из мягкой кожи, дополненная вставками из карбона, использована также на передней панели, дверных картах, центральной консоли и рулевом колесе. Обивка потолка и оконных стоек выполнена из тёмно-зелёной алькантары.