Посмотрите на «изумрудный» Mercedes-AMG G-Class с карбоновой крышей

Кузов Mercedes-AMG G 63 выкрасили в глубокий изумрудный цвет, над порогами нанесли контрастные золотистые полосы, которым вторит оттенок тормозных суппортов на нестандартных «графитовых» колёсных дисках размерностью 22 дюйма.
Верхнюю часть крыши, а также крышку отсека с запасным колесом выполнили из углеродного волокна. Шильдик Mercedes-Benz на решётке радиатора заменён на эмблему ателье, которая дублируется в центре колёсных дисков и на карбоновой крышке сзади.
Интерьер также полностью обновлён: все сиденья заменены на новые, обтянутые натуральной коричневой кожей с перфорацией и контрастной чёрной прострочкой. Богатая отделка из мягкой кожи, дополненная вставками из карбона, использована также на передней панели, дверных картах, центральной консоли и рулевом колесе. Обивка потолка и оконных стоек выполнена из тёмно-зелёной алькантары.
Фото: Carlex Design
У нового Mercedes-Benz G-Class появится «бюджетная» версия с мотором 2.0
По технической части доработок нет. В движение Mercedes-AMG G 63 Racing Green Edition приводит стандартный 4,0-литровый «твин-турбо» V8, развивающий 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Пару ему составляет девятидиапазонный автомат. На разгон с места до первой «сотни» внедорожник тратит 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 220 километров в час.
Стоимость переделки «Гелендвагена» в Racing Green Edition в ателье оценили в 95 000 евро или около 8,9 миллиона рублей. Стартовая стоимость Mercedes-AMG G 63 в Польше составляет 776 300 злотых (более 15,3 миллиона рублей). В России за внедорожник с приставкой AMG просят 17 400 000 рублей, а за «обычную» модель – от 10 290 000 рублей.
Это далеко не первая креативная переделка G-Class от поляков из Carlex Design. Ранее они представили арт-кит Steampunk Edition с крышей из меди и полом из дерева и Yachting Edition со стилизованным под яхтенные каюты интерьером и полом из натурального дерева.