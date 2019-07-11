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13:42

Mercedes-AMG G63 стал 700-сильным спорткаром

Ателье Lorinser представило пакет доработок для внедорожника

Немецкое ателье Lorinser представило пакет доработок для Mercedes-AMG G63. Владельцам внедорожника предложено увеличить отдачу двигателя до 700 лошадиных сил, а также немного изменить обвес автомобиля.
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Специалисты Sportservice Lorinser разработали для Mercedes-AMG G63 новый набор внешних элементов: трехсегментный передний бампер, накладку на капот с вентиляционными прорезями, кожух запасного колеса и спойлер. Вместе они обойдутся в 4820 евро (342 тысячи рублей). Также внедорожник можно оснастить кованными колесами RS10 размерностью 23 дюйма,. Стоить они будут 7700 евро или 547 тысяч рублей.

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Помимо стайлинг-пакета, Lorinser предлагает для G63 программу доработки двигателя, которая предусматривает повышение отдачи четырехлитровой «битурбовосьмерки» с 585 сил (850 Нм) до 700 сил и 1000 Нм. Динамика разгона до «сотни» при этом улучшается на 0,2 секунды и составляет 4,3 секунды. Вдобавок за 4200 евро (298 тысяч рублей) G63 можно укомплектовать новой выхлопной системой с активными заслонками и комплектом занижения подвески (790 евро или 56 000 рублей).

Начальная цена Mercedes-AMG G63 в России составляет 13 150 000 рублей. При этом «гражданский» G 500 с 422-сильным двигателем обойдется в 9 490 000 рублей.

Накануне компания Delta 4х4 представила Mercedes-Benz G-Class с увеличенным дорожным просветом и расширенными колесными арками. После окраски кузова в ядовито-желтый цвет внедорожник стал похож на G 500 4×4².

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