Mercedes-AMG G63 стал 700-сильным спорткаром

Помимо стайлинг-пакета, Lorinser предлагает для G63 программу доработки двигателя, которая предусматривает повышение отдачи четырехлитровой «битурбовосьмерки» с 585 сил (850 Нм) до 700 сил и 1000 Нм. Динамика разгона до «сотни» при этом улучшается на 0,2 секунды и составляет 4,3 секунды. Вдобавок за 4200 евро (298 тысяч рублей) G63 можно укомплектовать новой выхлопной системой с активными заслонками и комплектом занижения подвески (790 евро или 56 000 рублей).