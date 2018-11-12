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16:45

Дизайнер нарисовал обновленный Genesis G90 после закрытой презентации

Седан получит новую оптику, решетку радиатора и колеса

В Сети появились эскизы обновленного Genesis G90. Их сделал один из участников закрытого показа, организованного для небольшой группы представителей СМИ и постоянных клиентов марки. Судя по изображениям, седан получит другую решетку радиатора, оптику и колеса.

Главной особенностью рестайлинга Genesis G90 станет решетка радиатора, стилизованная под геральдический щит. Она же отчасти повторяет аналогичный элемент под названием Diamond Pentagon, который используется на Acura. Светодиодная головная оптика седана получила удлиненную секцию, которая, вероятно, выполняет роль дневных ходовых огней и указателей поворотов. Она заходит на передние крылья и дублируется на вентиляционных прорезях около дверей.

Задние фонари представляют собой две параллельных полоски. Нижняя занимает всю ширину машины. Кроме того, Genesis G90 получил новые бамперы и колеса другого дизайна. По слухам, в оснащение седана войдет 3D-приборка со стереоскопическим эффектом, как у G70, расширится доступная палитра цветов кузова.

Официальный тизер обновленного Genesis G90.

По предварительной информации, линейка двигателей обновленного G90 будет состоять из 3.8 Lambda V6 GDi, турбомотора 3.3 Lambda V6 Turbo GDi и «атмосферника» 5.0 Tau V8 GDi. Коробка — 10-диапазонный «автомат» собственной разработки.

Источник: Ubinine
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