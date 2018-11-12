Дизайнер нарисовал обновленный Genesis G90 после закрытой презентации

Главной особенностью рестайлинга Genesis G90 станет решетка радиатора, стилизованная под геральдический щит. Она же отчасти повторяет аналогичный элемент под названием Diamond Pentagon, который используется на Acura. Светодиодная головная оптика седана получила удлиненную секцию, которая, вероятно, выполняет роль дневных ходовых огней и указателей поворотов. Она заходит на передние крылья и дублируется на вентиляционных прорезях около дверей.