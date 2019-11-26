Фирма GAC обновила флагманский седан GA8

Интерьер у Trumpchi GA8 полностью новый, архитектура знакома по «младшей» модели GA6: виртуальная приборная панель объединена в единый широкоформатный экран с мультимедийным комплексом, блок управления климат-контролем уступил место воздуховодам, а традиционный селектор трансмиссии заменён на нефиксируемый джойстик.

Компания GAC не поделилась подробностями, но, вероятно, «восьмёрка» получила тот же софт развлекательной системы с возможностью управления голосовыми командами, тачскрином или шайбой на центральном тоннеле. Ожидается, что флагманская модель обзведётся матричными фарами, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора.