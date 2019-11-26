Фирма GAC обновила флагманский седан GA8

В основе обновлённого Trumpchi GA8 та же архаичная платформа FIAT двадцатилетней давности, купленная по лицензии в 2008 году. Устаревшее шасси не помешало Китаю задействовать дорейстайлинговые «восьмёрки» в качестве автомобилей представителей глав государств в ходе подготовки к саммиту «Большой двадцатки».
Фото: pcauto.com.cn
Интерьер у Trumpchi GA8 полностью новый, архитектура знакома по «младшей» модели GA6: виртуальная приборная панель объединена в единый широкоформатный экран с мультимедийным комплексом, блок управления климат-контролем уступил место воздуховодам, а традиционный селектор трансмиссии заменён на нефиксируемый джойстик.
Компания GAC не поделилась подробностями, но, вероятно, «восьмёрка» получила тот же софт развлекательной системы с возможностью управления голосовыми командами, тачскрином или шайбой на центральном тоннеле. Ожидается, что флагманская модель обзведётся матричными фарами, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора.
Фото: Салон GAC Trumpchi GA8, autohome.com.cn
С рестайлингом у Trumpchi GA8 полностью сменилась линейка силовых агрегатов. Две бензиновые «турбочетвёрки» объёмом 1,8 (188 лошадиных сил) и 2,0 литра (197 лошадиных сил) с шестиступенчатым «автоматом» Aisin отправлены в отставку. Теперь седан оснащается новым безальтернативным наддувным мотором 2.0 мощностью 252 лошадиные силы (крутящий момент 390 Нм) и восьмидиапазоным «автоматом» Aisin. Привод — на передние колёса.
Ожидается, что продажи рестайлинговой версии Trumpchi GA8 в Поднебесной начнутся в начале 2020 года. Прайс-лист будет объявлен в ближайшее время. До обновления цены на седан начинались со 150 тысяч юаней (около 1 миллиона 363 тысяч рублей) и серьёзного подорожания местная пресса не ожидает.
Компания GAC планирует экспортировать свои модели в Россию: продажи дебютной модели, семиместного вседорожника GS8, начнутся в течение месяца. Привозить в нашу страну седаны концерн GAC пока не будет.