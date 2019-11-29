Китайцы показали шоу-кар с аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron

О технической начинке Eno.146 ничего не сообщается: судя по отсутствию радиаторной решётки, прототип должен приводить в движение электромотор. Заявлен автопилот, но об уровне автономности GAC умалчивает. Серийных перспектив у «сто сорок шестого» нет, но технические решения смелого концепта наверняка найдут применение в других моделях.