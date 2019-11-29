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11:03

Китайцы показали шоу-кар с аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron

Концерн GAC Motor показал обтекаемый концепт Eno.146

© d.ifengimg.com
Сергей Ильин
Компания GAC подготовила к автосалону в Гуанчжоу прототип шестиместного автомобиля с рекордным для Поднебесной коэффициентом аэродинамического сопротивления. У китайского концепта он равен 0,146 (Сх). Для сравнения: аналогичный показатель у Bugatti Chiron — 0,35, а обтекаемость рекордсмена Lightyear One — 0,20.

В стремлении к аэродинамической эффективности создатели GAC Eno.146 отказались от привычных дверей и зеркал заднего вида, закрыли колёса плоскими колпаками и применили концепцию «длинного хвоста». Увеличение задней части как на рекордных болидах Bugatti и McLaren позволило конструкторам уменьшить аэродинамические завихрения и стабилизировать воздушный поток позади автомобиля.

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Фото: autohome.com.cn

Салон Eno.146 максимально футуристичный: наряду с четырьмя отдельными креслами с традиционной посадочной формулой, инженеры разместили пятое сиденье «полулежа» в хвостовой части прототипа и отдельное детское место по центру. Детское кресло отличается от остальных вертикальной спинкой, посадкой против хода движения и четырёхточным ремнём безопасности.

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Фото: autohome.com.cn

Интерьер демонстрирует привычные для шоу-каров «парящие» органы управления с минимумом физических кнопок, огромные дисплеи во всю ширину автомобиля, «воздушные» композитные материалы отделки и несвойственный серийным автомобилям простор в салоне.

О технической начинке Eno.146 ничего не сообщается: судя по отсутствию радиаторной решётки, прототип должен приводить в движение электромотор. Заявлен автопилот, но об уровне автономности GAC умалчивает. Серийных перспектив у «сто сорок шестого» нет, но технические решения смелого концепта наверняка найдут применение в других моделях.

Источник: Autohome.com.cn