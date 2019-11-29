Китайцы показали шоу-кар с аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron

В стремлении к аэродинамической эффективности создатели GAC Eno.146 отказались от привычных дверей и зеркал заднего вида, закрыли колёса плоскими колпаками и применили концепцию «длинного хвоста». Увеличение задней части как на рекордных болидах Bugatti и McLaren позволило конструкторам уменьшить аэродинамические завихрения и стабилизировать воздушный поток позади автомобиля.
Фото: autohome.com.cn
Салон Eno.146 максимально футуристичный: наряду с четырьмя отдельными креслами с традиционной посадочной формулой, инженеры разместили пятое сиденье «полулежа» в хвостовой части прототипа и отдельное детское место по центру. Детское кресло отличается от остальных вертикальной спинкой, посадкой против хода движения и четырёхточным ремнём безопасности.
Фото: autohome.com.cn
Интерьер демонстрирует привычные для шоу-каров «парящие» органы управления с минимумом физических кнопок, огромные дисплеи во всю ширину автомобиля, «воздушные» композитные материалы отделки и несвойственный серийным автомобилям простор в салоне.
О технической начинке Eno.146 ничего не сообщается: судя по отсутствию радиаторной решётки, прототип должен приводить в движение электромотор. Заявлен автопилот, но об уровне автономности GAC умалчивает. Серийных перспектив у «сто сорок шестого» нет, но технические решения смелого концепта наверняка найдут применение в других моделях.