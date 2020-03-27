GAC готовится к запуску нового минивэна в России

На домашнем рынке модель продается с 2017 года и базируется на платформе полноразмерного внедорожника GS8. По габаритам GM8 можно сравнить с Toyota Alphard: в длину он достигает 5066 миллиметров, что на 121 миллиметр больше, чем японский минивэн. Для модели доступен широкий набор оборудования, который включает «капитанские» кресла второго ряда, трёхзонный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, матричные фары, круиз-контроль и сдвижные двери с электроприводом.