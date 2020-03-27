GAC готовится к запуску нового минивэна в России

На домашнем рынке модель продается с 2017 года и базируется на платформе полноразмерного внедорожника GS8. По габаритам GM8 можно сравнить с Toyota Alphard: в длину он достигает 5066 миллиметров, что на 121 миллиметр больше, чем японский минивэн. Для модели доступен широкий набор оборудования, который включает «капитанские» кресла второго ряда, трёхзонный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, матричные фары, круиз-контроль и сдвижные двери с электроприводом.
В КНР GAC GM8 стоит около 180 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей по текущему курсу), а цены топ-версии достигают 280 тысяч юаней (более трех миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что в России модель могут предложить под другим названием – GN8. Минивэн получит ту же установку, что и GS8: 190-сильный турбомотор 2.0 в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». Привод – только передний. Рублевые цены объявят ближе к старту продаж.
Пока же GAC представлен на российском рынке одной моделью – внедорожником GS8, который стоит от 1 898 000 до 2 498 000 рублей.
Источник: Китайские автомобили