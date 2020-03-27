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13:11

GAC готовится к запуску нового минивэна в России

Китайский бренд завершает сертификацию модели GM8 для российского рынка

GAC GM8
Лиза Будрина
Модельная линейка GAC в России в ближайшее пополнится второй моделью – ей станет минивэн, который известен в Китае под индексом GM8. Как выяснил портал «Китайские автомобили», сертификация новинки почти завершена и вскоре она получит Одобрение типа транспортного средства. У дилеров минивэн появится до конца весны.

На домашнем рынке модель продается с 2017 года и базируется на платформе полноразмерного внедорожника GS8. По габаритам GM8 можно сравнить с Toyota Alphard: в длину он достигает 5066 миллиметров, что на 121 миллиметр больше, чем японский минивэн. Для модели доступен широкий набор оборудования, который включает «капитанские» кресла второго ряда, трёхзонный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, матричные фары, круиз-контроль и сдвижные двери с электроприводом.

GAC GM8

В КНР GAC GM8 стоит около 180 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей по текущему курсу), а цены топ-версии достигают 280 тысяч юаней (более трех миллионов рублей).

GAC GM8

Ранее сообщалось, что в России модель могут предложить под другим названием GN8. Минивэн получит ту же установку, что и GS8: 190-сильный турбомотор 2.0 в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». Привод – только передний. Рублевые цены объявят ближе к старту продаж.

Пока же GAC представлен на российском рынке одной моделью внедорожником GS8, который стоит от 1 898 000 до 2 498 000 рублей.

Источник: Китайские автомобили